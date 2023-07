Φαν ντερ Σαρ: Στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία

Οθρυλικός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Αγιαξ, Εντουιν Φαν ντερ Σάρ, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Κροατίας λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Αγιαξ στο Twitter.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023