Γουίμπλεντον: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Μάρεϊ με 3-2 σετ και προκρίθηκε

Μετά από αγώνα 4,5 ωρών που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώθηκε σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-2 σετ επί του Αντι Μάρεϊ και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Γουίμπλεντον.

Το Νο5 της Παγκόσμιας κατάταξης ανέτρεψε το 2-1 σετ στο οποίο είχε διακοπεί το ματς του με τον Μάρεϊ την Πέμπτη και το απόγευμα της Παρασκευής σφράγισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Γουίμπλεντον επικρατώντας με 3-2 σετ.

A Centre Court debut to savour 🙌@steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023