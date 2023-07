Λιονέλ Μέσι: Αποθέωση από 20.000 φιλάθλους στη θεαματική παρουσίαση της Ιντερ Μαϊάμι

Ένα sold-out πλήθος περίπου 20.000 περίμενε λόγω καθυστέρησης που προκλήθηκε από καταρρακτώδη βροχή και ισχυρούς κεραυνούς για να καλωσορίσει επίσημα τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι την Κυριακή.

Η τελετή με το όνομα «La PresentaSIon», στο Στάδιο DRV PNK στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, σηματοδότησε επίσης την επίσημη απόκτηση του πρώην μέσου της Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο 35χρονος Ισπανός συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2025.

Ο Μπουσκέτς και ο Μέσι ήταν συμπαίκτες με την Μπαρτσελόνα για 15 σεζόν.

Soak it in, Leo Messi.

The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh

— Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023