Δάκρυσε η Μαρία Σάκκαρη στην απονομή, μετά τον χαμένο τελικό του Ουάσιγκτον Open (βίντεο)

Η Μαρία Σάκκαρη λίγο μετά την ήττα της στον τελικό του Ουάσιγκτον Open ήταν εμφανώς συγκινημένη. Η Κόκο Γκοφ ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια, αλλά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε κατέβαλε τεράστια προσπάθεια και της αξίζουν αναμφίβολα πολλά συγχαρητήρια.

It is super tough for Sakkari to lose another final, but those who persevere eventually win, and we are confident that she will soon find the key to unlock herself mentally and start winning trophies after trophies.pic.twitter.com/AqKDUV4iET

— Relevant Tennis (@RelevantTennis) August 6, 2023