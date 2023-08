Ανακοίνωσε Νεϊμάρ η Αλ Χιλάλ

Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία, ολοκληρώθηκε, με τον Νεϊμάρ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την Αλ Χιλάλ.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος, πρώην παίκτης πλέον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα βάλει στον λογαριασμό του 100 εκατ. ευρώ συν τα μπόνους, για κάθε χρόνο συνεργασίας του με την Αλ Χιλάλ.

Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τον μισθό του, ο πρώην άσος της Παρί, θα έχει και άλλα προνόμια στη χώρα του Κόλπου. Εκτός των υπαλλήλων που θα έχει στη διάθεσή του, θα διαθέτει ιδιωτικό αεροπλάνο, ενώ για κάθε νίκη της Αλ Χιλάλ, θα εισπράττει 80.000 ευρώ, ενώ θα κερδίζει 500.000 ευρώ για κάθε story ή post που θα ανεβαίνει στα προσωπικά του social-media και θα προωθεί τη Σαουδική Αραβία.

