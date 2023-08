Μέσι: Εγινε ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι είναι αναμφίβολα ένας από τους σπουδαιότερους -αν όχι ο σπουδαιότερος- ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Στην πλούσια καριέρα του έχει κατακτήσει… τα πάντα και από σήμερα είναι ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έφτασε αισίως τους 44 τίτλους και ξεπέρασε τον Ντάνι Αλβες που έχει 43. Το ξεκίνημά του στη διοργάνωση είναι σημαντικό και αναδείχτηκε και MVP, καθώς έχει σημειώσει 10 γκολ.

First trophy with the Club ✅ 44th career trophy ✅ Most trophies won in fútbol history ✅ pic.twitter.com/CO6u9peHxA

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 10-9 στα πέναλτι (1-1 κ.α. ) της Νάσβιλ, της οποίας μέτοχος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Μέσι για μία ακόμη φορά ήταν ο ηγέτης της Ιντερ και άνοιξε το σκορ στο 23′ με γκολ έξω από την περιοχή. Στο 57′ Φαμπρίς Πικό, όμως ισοφάρισε για την Νάσβιλ και παρά την πίεση της Ιντερ το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Στα πέναλτι η παρέα του Μέσι ήταν πιο ψύχραιμη και τελικά πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

11 ROUNDS. 🤯

Every penalty from the shootout that saw @InterMiamiCF claim the #LeaguesCup2023 crown. pic.twitter.com/mInGVgoIo1

— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023