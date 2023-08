Η Καρμόνα χάρισε το Μουντιάλ στην Ισπανία και μετά έμαθε για τον θάνατο του πατέρα της

Η Όλγα Καρμόνα ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, καθώς σκόραρε το νικητήριο γκολ που χάρισε στην ομάδα των «Φούριας Ρόχας», τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, κόντρα στην Αγγλία.

Παρόλα αυτά η 23χρονη αρχηγός της ισπανικής ομάδας, την ώρα που αγωνιζόταν στον μεγάλο τελικό, δεν γνώριζε ότι ο πατέρας της είχε φύγει από τη ζωή. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της αριστερού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Ισπανίας, ο οποίος έπασχε από μακροχρόνια ασθένεια, άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή.

Η ίδια η Καρμόνα σε ανάρτησή της έγραψε μετά την κατάκτηση του τροπαίου έγραψε: «Και χωρίς να το ξέρω είχα το αστέρι μου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό. Ξέρω ότι με παρακολούθησες απόψε και ότι είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη, μπαμπά».

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

— Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023