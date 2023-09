Μουντομπάσκετ: Αφαίρεση νεφρού για τον Μπορίσα Σίμανιτς μετά από σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα

Μπορεί η Σερβία να προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, ωστόσο έχασε τον πάουερ φόργουορντ Μπόρισα Σίμανιτς για το υπόλοιπο του τουρνουά, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό που οδήγησε στην αφαίρεση του νεφρού του.

Ο Σίμανιτς τραυματίσθηκε μετά από ένα χτύπημα από τον αγκώνα του Νούνο Αμοτ κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Νότιο Σουδάν την περασμένη Τετάρτη. Ο Σέρβος άσος, ο οποίος έπαιξε λίγο περισσότερο από δύο λεπτά με το Νότιο Σουδάν, αποχώρησε σφαδάζοντας από τους πόνους, ενώ αμέσως διεκομίσθη σε νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε το ίδιο βράδυ.

