US Open: Ο Τζόκοβιτς αφιέρωσε τον 24ο τίτλο του στον Κόμπι Μπράιαντ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το US Open και αφιέρωσε το 24ο Γκραν Σλαμ της καριέρας του στον Κόμπε Μπράιαντ – αριθμό που είχε επιλέξει ο αδικοχαμένος θρύλος των Λέικερς για το ΝΒΑ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Ντανιίλ Μεντβέντεβ με 3-0 μετά από παιχνίδι άνω των τριών ωρών, κατακτώντας το αμερικανικό όπεν, το τέταρτο στην καριέρα του.

Ο 36χρονος Σέρβος μετά τον νέο του θρίαμβο φόρεσε T-shirt με φωτογραφία του ίδιου με τον Κόμπε που έγραφε «Mamba Forever», ενώ στο πίσω μέρος υπήρχε ο αριθμός 24.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

