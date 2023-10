Το φαινόμενο «Τέιλορ Σουίφτ» κατακτά το πιο δημοφιλές αμερικανικό σπορ

Η σταρ της country Τέιλορ Σουίφτ εξελίσσεται σε πολιτισμικό φαινόμενο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αφού κάθε δημόσια παρουσία της προκαλεί φρενίτιδα.

Η Σουίφτ βρέθηκε την Κυριακή στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ για να παρακολουθήσει τους Kansas City Chiefs εναντίον των New York Jets, ομάδων του αμερικανικού football.

Οι κάμερες του NBC την απαθανάτισαν σε μια σουίτα μαζί με άλλους διάσημους, όπως ο Χιου Τζακμαν, η Μπλέικ Λάιβλι και η Σόφι Τέρνερ. Μεταξύ άλλων, η Σουίφτ ζητωκραύγασε όταν οι Chiefs σημείωσαν γκολ εναντίον των New York Jets στο MetLife Stadium στο πρώτο δεκάλεπτο. Η σταρ της country-pop φημολογείται ότι έχει σχέση με τον αστέρα των Chiefs Τράβις Κελς.

Πριν από τον αγώνα της Κυριακής, η εκπομπή Sunday Night Football στο NBC δημοσίευσε ένα διαφημιστικό βίντεο στο X με το τραγούδι της «Welcome to New York» να παίζει στο φόντο και τη λεζάντα «Taylor Made for Sunday Night».

AP

Η παρουσία της στους δύο τελευταίους αγώνες των Chiefs την περασμένη εβδομάδα έχει στείλει τις πωλήσεις εισιτηρίων και την τηλεθέαση της National Football League στα ύψη.

Η τηλεθέαση του αγώνα των Chiefs στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά, αυξήθηκε κατά 63% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα στις γυναίκες ηλικίας 18-49 ετών, την κύρια δημογραφική ομάδα των θαυμαστών της.

Οι πωλήσεις εισιτηρίων των Jets για το παιχνίδι τους με τους Chiefs ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ για τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με την StubHub, μια πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων. Ο αγώνας της Κυριακής ήταν ο δεύτερος αγώνας με τις υψηλότερες πωλήσεις της σεζόν του NFL μετά την πρεμιέρα, δήλωσε η Stubhub.

Η Σουίφτ έχει κάνει sold out σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες, καθώς ξεκίνησε το εγχώριο σκέλος της διεθνούς περιοδείας της Eras Tour.

Με πληροφορίες από Reuters