Πανηγύρισε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου πριν το τέρμα και έχασε το χρυσό

Ένας πρόωρος πανηγυρισμός ενός αθλητή, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου πριν τον τερματισμό του, ήταν αρκετός για να στερήσει από την ομάδα του το χρυσό μετάλλιο – αλλά και την εξαίρεση των μελών της από τη στρατιωτική θητεία.

Ο Γιουνγκ Τσοκ-γουόν ήταν μέλος της τριμελούς ομάδας που συμμετείχε στον τελικό της σκυταλοδρομίας 3.000 μ. ανδρών στο σκέιτινγκ, στους Ασιατικούς Αγώνες που διεξάγονται στην Χουαντζού της Κίνας έως τις 8 Οκτωβρίου.

Ο 27χρονος που αγωνιζόταν στο τελευταίο σκέλος της σκυταλοδρομίας, προσέγγιζε πρώτος τη γραμμή του τέρματος, με τον δεύτερο Χουάνγκ Γιου-Λιν από την Ταϊβάν να ακολουθεί.

Θεωρώντας πως το χρυσό ήταν δικό του, σήκωσε τα χέρια του για να πανηγυρίσει την πρωτιά της ομάδας του, την ώρα όμως που ο αντίπαλός του, σε απόσταση αναπνοής, τέντωνε το αριστερό του πόδι περνώντας τη γραμμή τερματισμού πρώτος!

South Korean 🇰🇷 roller-skater Jung Cheol-won lost Korea a Gold Medal 🥇 after an early celebration which cost Chinese Taipei to win the 3000m relay race by 0.01 seconds 🚨

Netizens are saying that "The Gold medal is gone, here comes military service"

