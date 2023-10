Σιμόν Μπάιλς: Η γυμνάστρια με τα περισσότερα μετάλλια σε Ολυμπιακούς και παγκόσμια πρωταθλήματα

Μέσα σε δέκα χρόνια η Σιμόν Μπάιλς κατάφερε να γίνει η αθλήτρια με τα περισσότερα μετάλλια σε μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις.

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια είχε κερδίσει το πρώτο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στην Αμβέρσα.

How it started vs. how it’s going… @Simone_Biles x #Antwerp2023 pic.twitter.com/CoAVa1e3tx

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη στην ίδια πόλη, μία δεκαετία μετά, στα 26 της, πλέον, η Μπάιλς κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια (ομαδικό και all around) και έφτασε τα 21 μετάλλια στη διοργάνωση και συνολικά τα 27 (21-3-3).

Η Αμερικανίδα πλέον έχει 34 μετάλλια σε παγκόσμιες διοργανώσεις, αφού έχει και άλλα επτά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγινε έτσι η αθλήτρια με τα περισσότερα στην ιστορία του αθλήματος.

Η Μπάιλς ξεπέρασε το ρεκόρ του θρυλικού Λευκορώσου, Βιτάλι Σέρμπο, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά 33 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα.

BREAKING: Simone Biles becomes the most decorated gymnast in history after winning the individual all-around title at the world championships. https://t.co/vUw6qb7G1t

— The Associated Press (@AP) October 6, 2023