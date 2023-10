NBA: Εντυπωσιακός Λίλαρντ, μεγάλη εμφάνιση από τον Αντετοκούνμπο και νίκη στην πρεμιέρα για τους Μπακς

Με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να κάνει φοβερά πράγματα στο ντεμπούτο του οι Μπακς επικράτησαν με 118-117 των Σίξερς στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι και ξεκίνησαν με το «δεξί» το φετινό πρωτάθλημα. Σταθερό βράδυ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στη λίστα με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία των Μπακς.

Ο «Dame» έκανε μεγάλο ματς και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους (17/17 βολές), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 37 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο Λίλαρντ σημείωσε το υψηλότερο σύνολο πόντων για παίκτη που κάνει το ντεμπούτο του στους Μπακς, ξεπερνώντας τους 34 που σημείωσε ο Τέρι Κάμινγκς το 1984.

Από την πλευρά του ο Αντετοκούνμπο είχε 23 πόντους (10/19 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/9 βολές), 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής. Έτσι ο «Greek Freak» έφτασε τα 5.905 καλάθια στην καριέρα του ξεπερνώντας τον Τζαμπάρ, που ειχε 5.902 καλάθια με τους Μπακς την περίοδο 1969-75.

A double-double for Giannis to open the season.

23 PTS | 13 REB | 3 AST | 2 BLK | 2 STL pic.twitter.com/z1GI1ZiO3z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2023