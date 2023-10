Μέσι: «Ντιέγκο, όπου κι αν είσαι αυτό είναι για σένα»

Μία στιγμή τεράστιας κι απόλυτης συγκίνησης έλαβε χώρα στη διάρκεια της απονομής της Χρυσής Μπάλας. Ο Λιονέλ Μέσι, κατά πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πάτησε ποτέ το πόδι του στα γήπεδα της γης, λίγο μετά την απονομή της 8ης «Χρυσής Μπάλας» στην ολόλαμπρη καριέρα του, δεν ήθελε να πει πολλά, παρά αφιέρωσε το κορυφαίο ατομικό τρόπαιο του ποδοσφαίρου, στον ανεπανάληπτο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα έκλεινε την σήμερα (30/10) 63 χρόνια ζωής.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική Αργεντινής για αυτά που πετύχαμε. Με τον Χούλιαν Άλβαρες, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Λαουτάρο, να το μοιραστώ και με το τεχνικό επιτελείο.

Θέλω να πω πολύ καλά λόγια για τον Κιλιάν Μπαπέ, έκανε φοβερή σεζόν, όπως και ο Χάαλαντ… Ήταν εντυπωσιακοί και οι δύο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα πάρουν αυτό το βραβείο και οι δύο. Είμαι τυχερός γιατί έχω βιώσει τέτοιες βραβεύσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Αυτό που μου έλειπε ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το καταφέραμε και έκτοτε έχω πάρει πολλή αγάπη απ’ τους συμπατριώτες μου. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου που ήταν δίπλα μου και στις άσχημες στιγμές.

🌕 Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona

💬”Wherever you are, happy birthday Diego! This trophy is also for you.”#ballondor pic.twitter.com/mcx9V0Hqyz

— Ballon d’Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023