MLS: Καλύτερος «πρωτοεμφανιζόμενος» ο Γιακουμάκης – Δεύτερος ο Μέσι

Τον τίτλο του πρωτοεμφανιζόμενου ποδοσφαιριστή στο MLS για το 2023 κατέκτησε ο Ελληνας φορ Γιώργος Γιακουμάκης, αφήνοντας πίσω τον Αργεντινό σούπερ σταρ και κάτοχο της φετινής Χρυσής Μπάλας, Λιονέλ Μέσι.

Η ατομική αυτή διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα στις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί, «τραβώντας» πάνω του όλα τα βλέμματα. Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής, σε 27 εμφανίσεις με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ έχει πετύχει 17 γκολ σε 1.792 λεπτά συμμετοχής.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του πρωτοεμφανιζόμενου αθλητή (2023 MLS Newcomer of the Year) συμμετείχαν παίκτες, σύλλογοι και media και με 45,78% ο Γιώργος Γιακουμάκης βρέθηκε στην κορυφή, αφήνοντας τον Λιονέλ Μέσι στη δεύτερη θέση με 27,28%. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Εντουαρντ Λόουεν της Σεντ Λιούις Σίτι.

Major League Soccer today announced @ATLUTD forward Giorgos Giakoumakis as the 2023 MLS Newcomer of the Year.https://t.co/zY0c28y2sn

— MLS Communications (@MLS_PR) November 2, 2023