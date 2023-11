Σερ Μπόμπι Τσάρλτον: Ενας ήρωας του ποδοσφαίρου

Λένε ότι μπορείς να καταλάβεις πολλά για τον πραγματικό χαρακτήρα κάποιου από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται για να τιμήσουν το θάνατό του.

Η δημόσια επιμνημόσυνη δέηση για τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, που τελέστηκε τη Δευτέρα (13/11) ήταν ένα παγκόσμιο γεγονός. Το καταλάβαινε κάποιος από τον αριθμό των τηλεοπτικών συνεργείων που βρίσκονταν έξω από τον καθεδρικό ναό του Μάντσεστερ όσο και από το «Ολντ Τράφορντ».

Ήταν επίσης φανερό από το μέγεθος των προσωπικοτήτων που θέλησαν να πουν το τελευταίο «αντίο» στον κορυφαίο από όλους που φόρεσαν τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εκεί ήταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο προπονητής της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, αλλά και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Βέβαια μπορούσε επίσης κάποιος να κατανοήσει το πόσο σπουδαίος και σημαντικός ήταν ο εκλιπών, από τον αριθμό των απλών φιλάθλων που προσήλθαν σε μια θυελλώδη, γκρίζα βορειοδυτική ημέρα για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που δεν ταυτίστηκε απλώς με την ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της το έγραψε ίδιος.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου μνήμης υπήρχε ο χαμογελαστός Τσάρλτον, λαμπερός με μαύρη γραβάτα. Σε αυτήν έμοιαζε περισσότερο με πολιτικός. Ισως με πρέσβης, κάτι που έγινε τελικά, καθώς περιόδευε σε όλο τον κόσμο εκπροσωπώντας τον σύλλογο και τη χώρα του.

AP Photo/Dave Thompson

Στο πίσω μέρος ήταν ένας νεότερος Τσάρλτον, με ξανθά μαλλιά που τα ανέμιζε το αεράκι, φορώντας την χαρακτηριστική κόκκινη εμφάνιση που ήταν συνώνυμο της ένδοξης καριέρας του.

Αλλά μέσα ήταν ο Τσάρλτον ο οικογενειάρχης, με τη σύζυγο Νόρμα και τα παιδιά του Σουζάν και Αντρέα, που ποζάρει μετά την παραλαβή του μεταλλίου OBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) στο παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1969.

Ήταν αυτή η πλευρά του Τσάρλτον που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο στο τελευταίο δημόσιο κεφάλαιο μιας εξαιρετικής ζωής.

Αν και υπήρχαν τόσες πολλές κάμερες έξω από τον Καθεδρικό Ναό της πόλης του Μάντσεστερ, δεν υπήρχε καμία μέσα, καθώς η σύζυγός του Νόρμα, επιθυμούσε η επιμνημόσυνη δέηση να είναι όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική, πριν από την τελευταία οικογενειακή τελετή την Τρίτη (14/11).

Αυτό τονίστηκε επίσης στο συγκινητικό και εύγλωττο αφιέρωμα του εγγονού του Τσάρλτον, Γουίλιαμ Μπάλντερστον, ο οποίος μίλησε για τις ιστορίες που άκουγε όταν ήταν στην αγκαλιά του παππού του. Ιστορίες που σε αντίθεση με αυτά που θα περίμενε να ακούσει κάποιος, δεν είχαν άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο.

Οσοι τον ήξεραν καλύτερα, αυτό τόνισαν στο τελευταίο αντίο. Ο πραγματικός Τσάρλτον, ήταν ο άνετος και χαλαρός πατέρας και παππούς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σίγουρα, η κληρονομιά του Τσάρλτον θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Τρία πρωταθλήματα, ένα Ευρωπαϊκό Κύπελλο, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, 249 γκολ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 49 στην Αγγλία. Επιζών από το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου το 1958, στο οποίο οκτώ συμπαίκτες του ήταν μεταξύ των 23 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, μια στιγμή που άλλαξε τη Γιουνάιτεντ – και τον Τσάρλτον για πάντα.

AP Photo/Rui Vieira

Όπως εξήγησε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Γιουνάιτεντ, Ντέιβιντ Γκιλ, στον επικήδειό του, ο Τσάρλτον ήταν μια υπενθύμιση μιας λιγότερο περίπλοκης ποδοσφαιρικά εποχής. «Το στατιστικό στοιχείο που μου αρέσει πραγματικά είναι ότι δεν είχε αποβληθεί ποτέ», δήλωσε ο Γκιλ. «Για μένα αυτό τα λέει όλα – μπορείς να είσαι σούπερ σταρ και σκληρός ανταγωνιστής και ταυτόχρονα να είσαι τζέντλεμαν. Το όνομα του Μπόμπι είναι συνώνυμο με όλα όσα είναι καλά στο αγγλικό παιχνίδι».

Στην τελετή ήταν και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του μετά το θάνατο της συζύγου του Κάθι τον περασμένο μήνα. «Αν δεν ήταν ο Σερ Μπόμπι δεν θα ήμουν εδώ», είπε με νόημα.

Ο τρίτος φόρος τιμής στον Τσάρλτον ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ιδρύματος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζον Σιλς, ο οποίος αποκάλυψε ότι συνάντησε για πρώτη φορά αυτή τη θρυλική ποδοσφαιρική μορφή όταν άρχισε να εργάζεται σε ένα από τα ποδοσφαιρικά σχολεία του τη δεκαετία του 1970, τα οποία, όπως είπε, ήταν οραματικά.

Ο Σιλς μίλησε επίσης για την ανθρώπινη πλευρά ενός απόλυτα αξιοπρεπούς ανθρώπου. «Ήταν ο απόλυτος επαγγελματίας και είχε άψογους τρόπους», είπε. «Σε όλο το χρόνο που πέρασα μαζί του, δεν νομίζω ότι τον άκουσα να υψώνει τη φωνή του ή να χρησιμοποιεί βρισιά».

AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Τόσο μέσα στον καθεδρικό ναό όσο και έξω από αυτόν, υπήρχαν τόσοι πολλοί εγκάρδιοι επιτάφιοι που αποδόθηκαν στη ζωή του Τσάρλτον, αλλά πιθανώς ο αιδεσιμότατος Γκρέις Τόμας ήταν αυτός που συνόψισε καλύτερα την κληρονομιά του. Δεν μίλησε για τον Τσάρλτον, τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, ούτε για τον Τσάρλτον, το παγκόσμιο είδωλο. Μίλησε για τον Τσάρλτον τον ταπεινό οικογενειάρχη, δεν παρασύρθηκε ποτέ από τον εαυτό του και δεν κούρασε ποτέ τα εγγόνια του με ιστορίες για το τι έκανε στο γήπεδο, παρόλο που θα μπορούσε να μιλάει γι’ αυτό για ώρες αν ήθελε.

«Ο Σερ Μπόμπι αναπαύεται καλά», είπε…

Εντύπωση πάντως προκάλεσε η απουσία της οικογένειας Γκλέιζερ, που έχει στα χέρια της τον σύλλογο, καθώς ούτε κάποιο μέλος της, ούτε και εκπρόσωπός της παραβρέθηκε στην τελετή. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει προκαλέσει αίσθηση στον βρετανικό Τύπο, αλλά και στις τάξεις των φιλάθλων των «κόκκινων διαβόλων», που πολλοί εξ αυτών είναι ούτως ή άλλως εναντίον τους.