Επίθεση του CEO της Lacoste στον Στέφανο Τσιτσιπά

Μόλις στο τρίτο game της αναμέτρησης με τον Χόλγκερ Ρούνε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα με τους θεατές να αποδοκιμάζουν.

Η απόφαση του Τσιτσιπά να αποχωρήσει από τον αγώνα σχολιάστηκε έντονα από τον διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) της Lacoste, Τιερί Γκιμπέρτ. Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε επίθεση στον Ελληνα τενίστα, χαρακτηρίζοντας «άδικη» τη συμπεριφορά του.

«Μπράβο στον Σίνερ για τη νίκη του (στην αναμέτρηση με τον Ρούνε). Παρά την άδικη συμπεριφορά του Τσιτσιπά, έδειξε σε όλους για ποιο λόγο είναι ένας μελλοντικός πρωταθλητής κι ένας αυθεντικός τύπος», έγραψε ο CEΟ της Lacoste.

Hats off to @janniksin for his win tonight. Despite the unfair behaviour of Tsitsipas, he showed to everyone why he is a future champ and an authentic guy.#ATPFinals

— guibert thierry (@tguibert) November 16, 2023