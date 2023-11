FIBA: Στην Ελλάδα το ένα από τα τέσσερα προολυμπιακά τουρνουά

H Ελλάδα θα είναι μεταξύ των τεσσάρων χωρών που θα διοργανώσουν τα προολυμπιακά τουρνουά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οπως γνωστοποίησε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μπάσκετ (FIBA), οι αγώνες πρόκρισης θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, στη Ρίγα της Λετονίας, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο και στη Βαλένθια της Ισπανίας.

CONFIRMED! 📣

The men’s road to #Paris2024 will go through:

Greece 🇬🇷

Latvia 🇱🇻

Spain 🇪🇸

Puerto Rico 🇵🇷

More on our #FIBAOQT hosts 👇https://t.co/uyKXgO5AWC pic.twitter.com/EQOYjKDH74

— FIBA (@FIBA) November 27, 2023