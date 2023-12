Οπαδοί πετούσαν χιονόμπαλες στον τερματοφύλακα της Ελσίνκι – Διακοπή στον αγώνα

Σε προσωρινή αναβολή οδηγήθηκε ο αγώνας της Αμπερντίν με την Ελσίνκι για το Conference League, καθώς οι οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας πετούσαν χιονόμπαλες στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα στο χιονισμένο Ελσίνκι, οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ξεκίνησαν να πετούν χιονόμπαλες στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Νίκι Μαενπάα.

Ο διαιτητής προχώρησε σε σύντομη διακοπή του αγώνα, ζητώντας από τον αρχηγό της Αμπερντίν να ηρεμήσει τους οπαδούς, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήσουν «αναξιοποίητη» την ευκαιρία που τους «έδωσε» η χιονισμένη Bolt Arena.

HJK Helsinki-Aberdeen briefly stopped because some Aberdeen fans behind the goal are throwing snowballs at the HJK goalkeeper.

Man over the tannoy says it could be abandoned if it continues! pic.twitter.com/obwqBZ23vd

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) November 30, 2023