Θυμίζει… 2004 η κλήρωση της Εθνικής

Βουτιά στα βαθιά για την Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην περίπτωση που καταφέρει να βρεθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας και την τελική φάση του Euro 2024.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στο Αμβούργο, αν η Ελλάδα καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο, αρχικά του Καζακστάν (21/3/24) και στη συνέχεια της Γεωργίας ή του Λουξεμβούργου (26/3/24) στα μπαράζ, την περιμένει ένας αρκετά δύσκολος όμιλος στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς αντίπαλοί της θα είναι η Πορτογαλία, η Τουρκία και η Τσεχία.

(REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Για την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χρειάζονται φυσικά ιδιαίτερες συστάσεις. Με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στον πάγκο τους, οι Πορτογάλοι πήγαν τρένο στα προκριματικά έχοντας ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία και με δεδομένο ότι αυτό θα είναι το τελευταίο Euro στην καριέρα του Ρονάλντο, εκείνος θα θέλει να οδηγήσει την ομάδα του όσο το δυνατόν πιο ψηλά.

Πολύ καλή ομάδα διαθέτει και η Τουρκία, σε ένα ματς ούτως ή άλλως ειδικών συνθηκών, ενώ όσον αφορά στην Τσεχία, πάντα διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόμαχο σύνολο, αν και απέχει πολύ από την ομάδα που η Εθνική μας απέκλεισε πριν από 20 χρόνια στα ημιτελικά της εποποιΐας της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού το 2004.

Το πρόγραμμα του ομίλου

Αν η Εθνική προκριθεί το πρόγραμμά της θα έχει ως εξής:

1η αγωνιστική – 18 Ιουνίου

Τουρκία – Ελλάδα

Πορτογαλία – Τσεχία

2η αγωνιστική – 22 Ιουνίου

Τουρκία – Πορτογαλία

Ελλάδα – Τσεχία

3η αγωνιστική – 26 Ιουνίου

Ελλάδα – Πορτογαλία

Τσεχία – Τουρκία

Χαμός στο 2ο γκρουπ

Το τουρνουά θα κάνει σέντρα στην Allianz Arena του Μονάχου, την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Ένα μήνα αργότερα, ο τελικός θα διεξαχθεί στο Olympiastadion του Βερολίνου των 74.000 θέσεων.

Οσον αφορά στους υπόλοιπους ομίλους, ξεχωρίζει η κοινή παρουσία της Ισπανίας, της Κροατίας και της Ιταλίας στον δεύτερο, ενώ Γαλλία και Ολλανδία είναι ξανά αντίπαλες και στην τελική φάση, όπως συνέβη και στα προκριματικά.

1ος όμιλος: Γερμανία, Σκωτία, Ουγγαρία, Ελβετία

2ος όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αλβανία, Ιταλία

3ος όμιλος: Αγγλία, Σερβία, Σλοβενία, Δανία

4ος όμιλος: Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία και Πολωνία, Ουαλία, Εσθονία ή Φινλανδία (Play off Winner A)

5ος όμιλος: Βέλγιο, Σλοβακία, Ρουμανία και Ισραήλ, Βοσνία, Ουκρανία ή Ισλανδία (Play off Winner B)

6ος όμιλος: Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία και Γεωργία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο ή Καζακστάν (Play off Winner C)

Η μορφή της τελικής φάσης

Η μορφή θα είναι η ίδια όπως και για το Euro 2020. Οι δύο πρώτοι σε κάθε έναν από τους έξι ομίλους του τελικού τουρνουά θα περάσουν στη φάση των 16 μαζί με τους τέσσερις καλύτερους τρίτους.

Οι 10 πόλεις και τα γήπεδα του Euro 2024:

Βερολίνο: Ολιμπιαστάντιον (70.000)

Κολωνία: ΡαϊνΕνεργκί Στάντιον (47.000)

Ντόρτμουντ: Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ (66.000)

Ντίσελντορφ: Μερκούρ Σπιλ-αρένα (47.000)

Φρανκφούρτη: Ντόιτσε Μπανκ Παρκ (48.000)

Γκελζενκίρχεν: Φέλτινς Αρένα (50.000)

Αμβούργο: Φολκσπαρκστάντιον (50.000)

Λειψία: Ρεντ Μπουλ Αρένα (42.000)

Μόναχο: Αλιάντς Αρένα (67.000)

Στουτγκάρδη: Μερτσέντες-Μπεντς Αρένα (54.000)

Η μασκότ

Ο Άλμπερτ το αρκουδάκι, είναι η επίσημη μασκότ για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 2024. Πήρε αυτό το όνομα, μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ χρηστών του UEFA.com και μαθητών σε όλη την Ευρώπη, μέσω του προγράμματος «UEFA Football in Schools», επικρατώντας με 32% των ψήφων.

Οσον αφορά την μπάλα της διοργάνωσης, ονομάζεται FUSSBALLLIEBE («αγάπη του ποδοσφαίρου») και είναι κατασκευασμένη από πιο βιώσιμα βιολογικά υλικά από οποιαδήποτε προηγούμενη επίσημη μπάλα της adidas. Κάθε στρώμα της μπάλας έχει προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει υλικά όπως ίνες καλαμποκιού, ζαχαροκάλαμο, πολτό ξύλου και καουτσούκ.