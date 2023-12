Πρώτο triple-double στη σεζόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Τα χάιλαιτς του «Greek Freak»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το πρώτο του triple-double στη σεζόν με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 132-121 επί των φιλοξενούμενων Ατλάντα Χοκς, ενώ ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 25 πόντους και εννέα ασίστ για τα «ελάφια».

Αλλοι πέντε παίκτες των Μπακς σκόραραν διψήφιο αριθμό πόντων, συμπεριλαμβανομένου του Κάμερον Πέιν, ο οποίος είχε 18 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Τρέι Γιανγκ πρωτοστάτησε για την Ατλάντα με 32 πόντους και 12 ασίστ, με τον Ντεζούντ Μάρεϊ να μετράει 30. Ο Κλιντ Κάπελα, από την πλευρά του, σημείωσε 10 πόντους και μάζεψε 17 ριμπάουντ.

Greek Freak’s first triple-double of the season.

32 PTS | 11 REB | 10 AST | 2 STL pic.twitter.com/EeONBqYHFu

