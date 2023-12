Μέσι vs Ρονάλντο: Ετοιμοι για το Last Dance

Η αντίστροφη μέτρηση για το «Last Dance» έχει αρχίσει. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρεθούν ξανά – ίσως για τελευταία φορά – αντιμέτωποι στον χώρο όπου λατρεύτηκαν, ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Παρότι η Ιντερ Μαϊάμι το είχε αρχικά διαψεύσει, πλέον έχει ανακοινωθεί επισήμως: η ομάδα από τη Φλόριντα θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία, στις αρχές του νέου έτους, για να πάρει μέρος στο Riyadh Season Cup, όπου θα βρεθεί αντίπαλη τόσο με την Αλ Νασρ του Πορτογάλου άσου, όσο και με την Αλ Χιλάλ.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023