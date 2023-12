«Είναι υπέροχος τύπος» λέει ο Σαλάχ για τον Κώστα Τσιμίκα

Η φιλία του Κώστα Τσιμίκα με τον συμπαίκτη του Μοχάμεντ Σαλάχ, βρέθηκε στο επίκεντρο του νέου επεισοδίου «Bezzies» που προβλήθηκε στο κανάλι της Λίβερπουλ στο YouTube.

Από το 2020 που έγιναν συμπαίκτες, οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές των «Κόκκινων» έχουν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις, εντός και εκτός γηπέδου.

Στην πρόσφατη κοινή τους συνέντευξη, Σαλάχ και Τσιμίκας αποκάλυψαν στην παρουσιάστρια Τσέλσι Γκράιμς πώς ξεκίνησε η φιλία τους, ενώ προσέφεραν άφθονο γέλιο κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ερωτήσεων.

«Τον συνάντησα στο αεροδρόμιο, την πρώτη του ημέρα στο σύλλογο. Πήραμε το ίδιο αεροπλάνο, πήγαμε στην προετοιμασία κι είχαμε μία σύνδεση. Απλά μιλήσαμε κι είναι ένας υπέροχος τύπος. Δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις, αλλά ξέρω πώς να το χειριστώ αυτό», ανέφερε αρχικά ο Σαλάχ.

«Προφανώς δεν είναι φίλος μου, είναι ο ψυχολόγος μου. Ταξιδέψαμε στο Μόναχο και μετά έπρεπε να ταξιδέψουμε οδικώς δύο ώρες μαζί, οπότε είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο να κουβεντιάσουμε. Είναι πολύ χαρούμενος που με γνώρισε. Θα αφήσω εκείνον να μιλήσει», ανέφερε με τη σειρά του ο Ελληνας διεθνής.

“That’s My Boy, He’s On Fire” 😎@MoSalah and Kostas test their friendship in our latest episode of BEZZIES:

— Liverpool FC (@LFC) December 15, 2023