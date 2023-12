Μάντσεστερ Σίτι: Γκουαρδιόλα και Αλβαρες οι… άρχοντες των δαχτυλιδιών

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησε κι αυτή του κόσμου! Με εντυπωσιακή εμφάνιση οι Citizens διέλυσαν στον τελικό με 4-0 τη Φλουμινένσε και κατέκτησαν για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Οι Χουλιάν Αλβαρες και Πεπ Γκουαρδιόλα είχαν κι έναν ακόμα λόγο να είναι ενθουσιασμένοι με το σπουδαίο επίτευγμα της ομάδας, μιας και προσέθεσαν κι άλλα ρεκόρ στο βιογραφικό τους.

Ειδικότερα, ο Καταλανός τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής της ιστορίας που κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τρεις διαφορετικές ομάδες, αφού είχε πανηγυρίσει τον συγκεκριμένο τίτλο και με την Μπαρτσελόνα (2009, 2011) αλλά και με την Μπάγερν Μονάχου (2013).

3 – Pep Guardiola has become the first manager to win the FIFA Club World Cup with three different teams, having won it twice with Barcelona, once with Bayern Munich, and now with current club Manchester City. Unparalleled. pic.twitter.com/0A9madwCBk

