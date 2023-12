Εντυπωσιακός ο Αντετοκούνμπο, εύκολα οι Μπακς – Το δώρο στον Βινίσιους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μία εντυπωσιακή βραδιά και βρέθηκε στο όριο ενός εντυπωσιακού triple double (32π., 10 ριμπ., 8 ασίστ σε 30:27), με τον Κρις Μίντλετον να αποτελεί άξιο συμπαραστάτη (27π., 10 ασίστ σε 31:41). Οι Νετς, προερχόμενοι από την επικράτηση απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, (σερί ηττών, 27) και ενώ ακολουθεί μία σειρά τεσσάρων εκτός έδρας αγώνων – αποφάσισαν να ξεκουράσουν παίκτες, έτσι έπαιξαν χωρίς τους Σπένσερ Ντινγουίντι, Νικ Κλάξτον, Καμ Τζόνσον, ενώ ο Μπρίτζες έπαιξε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Μπακς ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και δεν είχαν πρόβλημα να πάρουν ακόμα μια νίκη.

