Αντετοκούνμπο: «Μεγάλη νίκη, τα λέμε το 2024»

Με τη θριαμβευτική ανάρτηση «Μεγάλη νίκη για να κλείσει το 2023. Τα λέμε το 2024!» στην πλατφόρμα Χ, το πρώην Twitter, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε τη νίκη των Μπακς στο Κλίβελαντ με 119-111 και έδωσε ραντεβού για το 2024.

Ο Ελληνας σούπερ σταρ σημείωσε 34 πόντους και ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 31 για να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Ο Αντετοκούνμπο πήρε επίσης 16 ριμπαουντ, ενώ ο Μάλικ Μπίσλι πρόσθεσε 15 πόντους χάρη σε πέντε τρίποντα. Ο Κρις Μίντλετον συνέβαλε με 13 πόντους και 11 ασίστ καθώς οι Μπακς κέρδισαν για ένατη φορά σε 10 αγώνες.

Great win to close out 2023. See you in 2024! 🕺🏾🕺🏾 pic.twitter.com/nC2PGSSPzS

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 30, 2023