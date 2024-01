Τσιμίκας: Επιστρέφει στις προπονήσεις στα τέλη Γενάρη

Ευχάριστα νέα τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για την Εθνική μας, αφού ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει στη δράση πιο νωρίς απ’ ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Ο βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ, Πεπ Λάιντερς αποκάλυψε πως ο διεθνής αριστερός μπακ στο τέλος του μήνα θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας των Reds, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Η αποθεραπεία του Τσιμίκα προχωρά ιδανικά και έτσι η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως ο «Τσίμι» θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί τον Φεβρουάριο. Ο Κώστας Τσιμίκας θα είναι ετοιμοπόλεμος και για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος στα μέσα Μαρτίου κόντρα στο Καζακστάν (21/3), που θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητές της για πρόκριση στο Euro.

Την ελπίδα έδειξε να… συμμερίζεται και ο ίδιος ο διεθνής μπακ. Ο Τσιμίκας πριν λίγες ημέρες δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία του από προπόνηση στο «AXA» και τη συνόδευσε με την ατάκα: «Δεν έμεινε πολύ τώρα».

