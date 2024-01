Η Μάντσεστερ Σίτι ανοίγει ακαδημία ποδοσφαίρου στην Αλβανία

Η εντυπωσιακή πορεία της Αλβανίας μέχρι τα τελικά του Euro 2024 άνοιξε τον δρόμο για αθλητικές επενδύσεις στη χώρα. Μια από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη, η Μάντσεστερ Σίτι, ρίχνει δίχτυα στη γειτονική χώρα.

Οι «Πολίτες» ανακοίνωσαν πως επεκτείνουν τις ακαδημίες τους και μετρούν αντίστροφα για τα εγκαίνια μιας νέας υπερσύγχρονης σχολής στην Αλβανία και συγκεκριμένα στο Δυρράχιο, προς τα τέλη του 2024.

Παράλληλα, το αλβανικό υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού θα οργανώσει ακόμη μια ακαδημία το ερχόμενο φθινόπωρο, ώστε να προσφέρει ένα μονοπάτι προς την κορυφή για τους ταλαντούχους νεαρούς παίκτες της Αλβανίας. Και η συγκεκριμένη ακαδημία θα λειτουργεί με βάση τα πρότυπα της Μάντσεστερ Σίτι.

Manchester City have decided to open their 9th football academy worldwide in Durrës, Albania. It will open later this year. pic.twitter.com/mfkdJoY7sO

— Albanian Football 🇦🇱 (@AlbanianFooty) January 13, 2024