Τσιτσιπάς: Μεγάλη εμφάνιση και πρόκριση στους «16» του Αυστραλιανού Οπεν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο7) επικράτησε εύκολα με 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) του Λούκα Βαν Ας (Νο79) και προκρίθηκε στους 16 του Australian Open.

Στην επόμενη φάση ο Ελληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ (Νο12).

Ο Τσιτσιπάς, μεστός στο πρώτο σετ, ασταμάτητος στο δεύτερο, κλείδωσε τη νίκη δείχνοντας ψυχραιμία και χαρακτήρα, ανατρέποντας τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην αρχή του τρίτου σετ όπου βρέθηκε να χάνει με 0-3.

🗣️ “He had no right to win that point!”

No way did Tsitsipas come away with that one! 🔥

