Αβέβαιο το μέλλον για το «Sports Illustrated» – Μαζικές απολύσεις

Ενα βήμα πριν από το… λουκέτο βρίσκεται το ιστορικό περιοδικό «Sports Illustrated», καθώς μεγάλο μέρος του προσωπικού έλαβε την Παρασκευή ειδοποίηση απόλυσης.

«Πρόκειται για άλλη μια δύσκολη μέρα σε μια δύσκολη τετραετία για το “Sports Illustrated” υπό την κηδεμονία του Arena Group (πρώην The Maven)», ανέφερε το συνδικάτο σε ανακοίνωσή του. «Καλούμε την ABG να διασφαλίσει τη συνέχιση της έκδοσης του SI και να του επιτρέψει να εξυπηρετήσει το κοινό μας με τον τρόπο που το πράττει εδώ και σχεδόν 70 χρόνια».

Η ABG έχει στην κατοχή της το διάσημο περιοδικό από το 2019, ωστόσο πούλησε τα δικαιώματα έκδοσης στην Arena Group. Ομως, η τελευταία δεν πλήρωσε πρόσφατα τα εν λόγω εκδοτικά δικαιώματα, η ABG απέσυρε την άδεια έκδοσης και το μέλλον του «Sports Illustrated» είναι εξαιρετικά αβέβαιο. Την πρώτη σελίδα του περιοδικού έχουν κοσμήσει ο Μάικλ Τζόρνταν, ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο Κόμπι Μπράιντ, ο Λάρι Μπερντ, αλλά και αθλητές απ’ όλα τα σπορ.

RIP Sports Illustrated

The covers alone could tell a full story pic.twitter.com/YfFG7PYcn5

— McNeil (@Reflog_18) January 19, 2024