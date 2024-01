Γιατί ο Κλοπ κάλεσε τον Ερικσον να αναλάβει τα ηνία της Λίβερπουλ «για μία μέρα»

Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η πρόσφατη αποκάλυψη του Σβεν Γκόραν Έρικσον πως πάσχει από καρκίνο που είναι ανέφικτο να χειρουργηθεί και πως έχει λίγο χρόνο ζωής.

Ένα από τα όνειρα του Σουηδού προπονητή ήταν να προπονήσει τη Λίβερπουλ, μια ομάδα της οποίας είναι φίλαθλος.

Μετά τους οπαδούς των «κόκκινων», οι οποίοι έδειξαν την επιθυμία τους να πραγματοποιήσουν το όνειρο του Έρικσον, το ίδιο έκανε και ο Γερμανός προπονητής του συλλόγου, Γιούργκεν Κλοπ:

«Πρώτη φορά άκουσα για τον θαυμασμό και την αγάπη του για τη Λίβερπουλ και ότι ήταν οπαδός σε όλη του τη ζωή», είπε ο Κλοπ.

«Είναι ευπρόσδεκτος και μπορεί να καθίσει στη θέση μου, στο το γραφείο μου και να κάνει τη δουλειά μου για μια μέρα αν θέλει, κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω εδώ και να του δείξω τα πάντα και πώς αναπτύχθηκε αυτός ο υπέροχος σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια», συνέχισε ο Γερμανός προπονητής.

🗣️ Jurgen Klopp on Sven-Goran Eriksson: “I heard for the first time about his admiration or love for Liverpool and that he was a fan for his whole life. So I heard now about the legends match and stuff like that.

“I’m not in charge of that so I can’t say anything about that. The… pic.twitter.com/nLsA8VO8CA

— SPORTbible (@sportbible) January 20, 2024