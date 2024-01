Γιούργκεν Κλοπ: Αποχωρεί από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, πρόκειται να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το BBC.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer.

— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024