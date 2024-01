Australian Open: Ο Σίνερ νικητής με εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στον Μεντβέντεφ

Ο Γιαννίκ Σίνερ κατάφερε μία εντυπωσιακή ανατροπή και κατέκτησε το Australian Open στη Μελβούρνη.

Ο 22χρονος Ιταλός τενίστας, βρέθηκε να χάνει 2-0 σετ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας, κέρδισε πανηγύρισε το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ρώσος πρωταθλητής μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και κατάφερε να αιφνιδιάσει τον 22χρονο Ιταλό, αφού βρέθηκε μπροστά με 2-0 σετ, αλλά ο Σίνερ είχε τις απαντήσεις επικρατώντας με 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3).

He triumphs in five hardfought sets 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 to win #AO2024 . @janniksin • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/DTCIqWoUoR

Ο Σίνερ, ο οποίος απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό, έγινε, στα 22 του, ο τρίτος Ιταλός παίκτης που κατέκτησε ένα Grand Slam, το πρώτο εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, ενώ είναι ο πρώτος που το καταφέρνει στο Australian Open.

Αντίθετα, ο Μεντβέντεφ έζησε ξανά τον «εφιάλτη» του 2022, όταν είχε ηττηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, από τον Ραφαέλ Ναδάλ. Αυτός, ήταν ο έκτος μεγάλος τελικός του, αλλά παραμένει προς το παρόν με έναν τίτλο Grand Slam, που κατέκτησε στο US Open το 2021, με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Ρώσος είχε παίξει σχεδόν έξι ώρες περισσότερες από τον νεαρό αντίπαλό του πριν από τον τελικό.

Jannik is crowned the champion of the @AustralianOpen. Congratulations @janniksin on winning your first Grand Slam® title. #Rolex #AusOpen #Perpetual pic.twitter.com/KIcQj6I8m3

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024