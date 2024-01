Φρένο στο Last Dance… Ρονάλντο και Μέσι – Τραυματίας ο Πορτογάλος άσος

«Φρένο» στο πολυαναμενόμενο… Last Dance των Ρονάλντο και Μέσι. Η Ιντερ Μαϊάμι του Αργεντινού σταρ και η Αλ Νασρ του Πορτογάλου άσου είχαν κανονίσει φιλικό προετοιμασίας για την 1η Φεβρουαρίου, με στόχο να αναβιώσουν για λίγο την… άτυπη κόντρα των κορυφαίων παικτών.

«Ο Ρονάλντο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ανάρρωσής του. Ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψει, αλλά από αυτό το παιχνίδι θα απουσιάσει», τόνισε ο Λουίς Κάστρο, προπονητής της Αλ Νασρ. Ο CR7 ταλαιπωρείται από ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στον δικέφαλο.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

