NBA: Με πρωταγωνιστή τον Giannis οι Μπακς «σάρωσαν» τους Μάβερικς του Ντόντσιτς

Ο συγκλονιστικός Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 48 πόντους και οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 129-117 επί των Μάβερικς στο Ντάλας.

Το Μιλγουόκι βρισκόταν πίσω στο σκορ με 25 πόντους, καθιστώντας το κάτοχο των δύο κορυφαίων επιστροφών στο NBA αυτή τη σεζόν. Οι Μπακς έκαναν επίσης ανατροπή από τους -26 πόντους για να κερδίσουν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Αντετοκούντμπο είχε 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Highlights from tonight’s comeback WIN over the Mavs.

