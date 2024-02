Πώς το σερφ προκαλεί την παράδοση σε μια μικρή πόλη της Γκάνας

Οταν κάποιος αναφέρεται στο σερφ, συνήθως στο μυαλό του φέρνει εικόνες από ακτές των ΗΠΑ, της Χαβάης, ή της Αυστραλίας. Δύσκολα θα μπορέσει να σκεφτεί ότι το άθλημα που έχει ταυτιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αμερικανική κουλτούρα, έχει ρίζες ακόμα και στη δυτική Αφρική.

Το 1960 δημοσιεύτηκε στο «Surfer» άρθρο με τίτλο «Αφρική – πατρίδα του σερφ;» και απεικονιζόταν η μορφή ενός μαύρου άνδρα που έσερνε μια σανίδα από το κύμα. Εξήντα και πλέον χρόνια αργότερα, το συγκεκριμένο άρθρο εμφανίστηκε ξανά στο Instagram και έβαλε σε σκέψη τους κινηματογραφιστές Ben Lalande και Sarah Hughen που θέλησαν να ανακαλύψουν αν όντως μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.

Ετσι ταξίδεψαν μέχρι την Μπουσούα στην Γκάνα και εστίασαν την κάμερά τους σε μερικούς σέρφερ που προσπαθούσαν να δαμάσουν κάποια κύματα στον Ατλαντικό.

Σε σχέση με το άρθρο του 1960 δεν είχαν αλλάξει και πολλά. Μια μικρή όμως λεπτομέρεια έκανε –για την Γκάνα– τη μεγάλη διαφορά. Η ομάδα των σέρφερ ήταν όλα κορίτσια.

«Μια μέρα πήγα για σέρφινγκ και η μητέρα μου με χτύπησε με ένα τηγάνι», λέει η Βανέσα Τέρκσον στην κάμερα χαμογελώντας καθώς κουνιέται σε μια χαμηλά κρεμασμένη αιώρα. «Μου έλεγε “δεν θέλω να σε χάσω”».

Μια φίλη της διηγείται πώς οι δικοί της γονείς εξέταζαν τα πόδια της για κόκκους άμμου, έτοιμοι να την τιμωρήσουν αν ανακάλυπταν κάτι τέτοιο.

RT @FontonfromC: RT @BusuaInn_Ezile: #Ghana #busua video by @justicebrthers surf school. Ghanaian girls on board surfing. Go ahead ladies! Bravo Justice Bro for this wonderful work. More than surfing, emancipation… Happy to see that, finally! Enfin! … pic.twitter.com/z902NXSRiA

