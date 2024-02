Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική στο Nations League

Δεν ήταν σύμμαχος η κληρωτίδα για την Εθνική Ελλάδας, αφού για το Nations League της νέας σεζόν βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία. Διά χειρός Αλεξάντερ Κολάροφ, το Καζακστάν έμπαινε κανονικά σε εκείνο το γκρουπ όμως λόγω της απόστασης που υπάρχει με την Αγγλία, τοποθετήθηκε στον τρίτο όμιλο με Αυστρία, Νορβηγία και Σλοβενία. Ετσι η Εθνική που εμφανίστηκε μετά, βρέθηκε σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο.

Η κατάταξη:

Φέτος, τα βλέμματα είναι στραμμένα στα μεγάλα ραντεβού του Μαρτίου. Η Ελλάδα στις 21/03 αντιμετωπίζει το Καζακστάν με σκοπό την πρόκριση της στον τελικό (26/03) των play-offs του Nations League και από εκεί να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά του EURO 2024 και την επιστροφή της σε Top διοργάνωση έπειτα από δέκα χρόνια.

