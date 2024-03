Formula 1 – Μπαχρέιν: Ο Φερστάπεν πήρε την πρώτη νίκη της χρονιάς

Το Grand Prix στο Μπαχρέιν ήταν ο πρώτος αγώνας του 2024 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και ο Μαξ Φερστάπεν, με «κεκτημένη ταχύτητα» από πέρσι, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Ο Ολλανδός και η Red Bull Racing επικράτησαν απόλυτα. Ο Φερστάπεν πήρε με επιβλητικό τρόπο τη νίκη και ο Σέρχιο Πέρεζ στάθηκε δίπλα του στο βάθρο, τερματίζοντας στη 2η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου για τη Scuderia Ferrari και με την επιθετική του οδήγηση έκανε εμπράκτως μια δήλωση για τις φετινές του προθέσεις.

MAX WINNNNNS IN BAHRAIN! 🏆

A dominant performance from the world champion at the season opener 🏁#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/5yaKXTvvx0

— Formula 1 (@F1) March 2, 2024