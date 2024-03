Μίλτος Τεντόγλου: Αν αλλάξουν τον κανονισμό στο μήκος θα σταματήσω και θα κάνω τριπλούν

Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου σχεδιάζει την κατάργηση της βαλβίδας στο άλμα εις μήκος, θεωρώντας πως με αυτή την αλλαγή θα δώσει περισσότερο ενδιαφέρον στο αγώνισμα. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να μπει ένα τέλος στα άκυρα άλματα, κάτι όμως που βρίσκει αντίθετους τους αθλητές. Ο Μίλτος Τεντόγλου λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη Γλασκώβη ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τα όσα ακούγονται και δήλωσε πως σε αυτή την περίπτωση θα σταματήσει το μήκος και θα αρχίσει να αγωνίζεται στο τριπλούν.

Ο Ελληνας πρωταθλητής εξέφρασε την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως είχε κάνει πριν από λίγο καιρό κι ένας θρύλος του παγκοσμίου στίβου και του αγωνίσματος, ο Καρλ Λιούις.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Ολοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν», είπε ο Ελληνας πρωταθλητής στην επίσημη σελίδα του ΣΕΓΑΣ.

Μάλιστα, εξέφρασε την πρόθεσή του να σταματήσει να αγωνίζεται στο μήκος, στην περίπτωση που τελικά η IAAF εφαρμόσει τη συγκεκριμένη αλλαγή. «Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν», δήλωσε ο Τεντόγλου.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο και ο Καρλ Λιούις είχε εκφράσει την έντονη αντίδραση του στο πλάνο που έχει καταρτίσει η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, επισημαίνοντας πως μια τέτοιου είδους ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως… πρωταπριλιάτικο ψέμα.

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I’ve heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) March 2, 2024