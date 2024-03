ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο GOAT έσπασε το ρεκόρ των 40.000 πόντων στο NBA

Τι και αν τον Δεκέμβριο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε 39 ετών και διανύει την 21η του σεζόν στο NBA; Ο «Βασιλιάς» του αθλήματος δεν σταματά να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να θέτει ο ίδιος νέα όρια στο μπάσκετ.

Kατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τους Ντένεβερ Νάγκετς, παρά την ήττα από τους περυσινούς πρωταθλητές με 114-124, κατάφερε να σημειώσει 26 πόντους και να γίνει ο μόνος στην ιστορία που έφτασε τους συνολικά 40.000.

Reaching 40,000 points in front of your family. Congrats, King. pic.twitter.com/iGPUZ234uv

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 3, 2024