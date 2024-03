Ο «λογαριασμός» από τα επεισόδια στην Τραπεζούντα: Φυλάκιση, ισόβια απαγόρευση, τιμωρία παικτών

Ποινή φυλάκισης έως τρία χρόνια στους οπαδούς που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο προκαλώντας επεισόδια και τραυματισμούς, τιμωρία της έδρας της Τραμπζονσπόρ 4-5 αγωνιστικές για τις συνεχείς διακοπές του αγώνα, ρίψη αντικειμένων από τους οπαδούς της και έλλειψη μέτρων ασφαλείας, καθώς και αποκλεισμός 3-5 αγωνιστικών στους παίκτες της Φενέρμπαχτσε που επιτέθηκαν σε φιλάθλους, αναμένεται να είναι ο… λογαριασμός από τις συγκρούσεις μετά τον αγώνα Τταμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε (2-3) για την 30η αγωνιστική της τουρκικής Super Lig.

«Το PFDK (σ.σ: πειθαρχική επιτροπή της τουρκικής λίγκας) πιθανότατα θα παρακολουθήσει όλα τα πλάνα του αγώνα και θα ετοιμάσει μια αναφορά για το τι συνέβη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν υπάρχει κάποια πρόκληση από τους ποδοσφαιριστές προς την κερκίδα. Υπάρχει σοβαρή και ανοιχτή επίθεση στους ποδοσφαιριστές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα πετάνε αντικείμενα από την κερκίδα. Αυτά θα αξιολογηθούν. Κάποια από τα αντίποινα των παικτών μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυτοάμυνα. Ωστόσο, όσοι επιτίθενται στους φιλάθλους ανεξέλεγκτα και να κυνηγούν τους οπαδούς θα υπόκεινται σε πειθαρχική οδηγία ποδοσφαίρου Άρθρο 36- αντιαθλητική συμπεριφορά (τιμωρία 1-3 αγώνες). Επίσης, υπάρχει η Πειθαρχική Οδηγία Ποδοσφαίρου Άρθρο 45, όπου η ποινή είναι πιο αυστηρή, 3-5 αγώνες. Φαίνεται ότι θα δοθεί ποινή 2-4 και οι ποινές θα μειωθούν στο μισό», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα της Τουρκίας «Ηurriyet».

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024