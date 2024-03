Ανω – κάτω οι Aγγλοι με τη νέα ποδοσφαιρική φανέλα

Ποτέ στο παρελθόν μια φανέλα της Αγγλίας δεν είχε προκαλέσει τόση διαμάχη.

Πριν λίγες ημέρες, κυκλοφόρησε η νέα εμφάνιση των «τριών λιονταριών», η οποία ξεχωρίζει λόγω των χρωμάτων του σταυρού στην πλάτη, με το κόκκινο και το άσπρο να αντικαθίστανται από το μπλε και το μωβ.

Η συγκεκριμένη αλλαγή έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα κριτικής, με πρώην παίκτες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαφωνίας και στην οποία έχει προστεθεί ακόμη και ο πρωθυπουργός της χώρας Ρίσι Σούνακ.

«Προτιμώ προφανώς την αρχική έκδοση και αυτή είναι η άποψή μου όταν υπάρχει ζήτημα με εθνικές σημαίες. Δεν πρέπει να αστειευόμαστε μαζί τους, γιατί είναι πηγή υπερηφάνειας και ταυτότητας», είπε στο Sky News.

‘When it comes to our national flags we shouldn’t mess with them because they are a source of pride, identity, who we are.’

PM Sunak says he “prefers the original” England shirt, after Nike amended the colours of the St George’s Cross to a multicoloured design for the new kit. pic.twitter.com/1caGcd6AxJ

— Sky News (@SkyNews) March 22, 2024