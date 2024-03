Χωρίς τέλος οι νομικές περιπέτειες για τον Τονάλι – Εμπλοκή σε νέο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού

Λίγους μήνες μετά τον δεκάμηνο αποκλεισμό που του επιβλήθηκε λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που συντάραξε το ιταλικό ποδόσφαιρο, ο 23χρονος μέσος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά, ερευνάται για εμπλοκή σε 50 στοιχηματισμούς, από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι και τον Οκτώβριο.

Η υφιστάμενη τιμωρία τον κρατάει εκτός γηπέδων τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο. Ο Ιταλός μέσος έχει περιθώριο έως τις 5 Απριλίου για να απαντήσει στην FA και φυσικά κινδυνεύει να τιμωρηθεί βαρύτερα, μένοντας εκτός γηπέδων για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα.

Breaking: Newcastle’s Sandro Tonali who was banned for 10 months for betting offences while playing in Italy has now been charged by FA with 50 offences of placing bets earlier this season https://t.co/19Kczgmze7

— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 28, 2024