Παρίσι 2024: Απρόοπτο στα εγκαίνια του ολυμπιακού κολυμβητηρίου

Απροσδόκητη τροπή πήρε χθες, Πέμπτη, η τελετή εγκαινίων του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου στο Παρίσι, στην οποία παρευρέθη ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, όταν κάτι δεν πήγε καλά στην επίδειξη ενός από τους αθλητές.

Ο Γάλλος καταδύτης Αλέξις Ζαντάρ, ο οποίος συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, γλίστρησε στον βατήρα ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να βουτήξει μαζί με άλλους δύο αθλητές, πριν αναπηδήσει επώδυνα από τη σανίδα και τελικά μέσα στο νερό.

French Olympic diver Alexis Jandard, 26, slipped and fell into the water as athletes performed in the inauguration ceremony of an Olympic aquatics centre north of Paris yesterday. In reply, he said: “Thanks for the support! For your information, my back is fine, but my ego…” pic.twitter.com/jtCcyyATfl

— RTÉ News (@rtenews) April 5, 2024