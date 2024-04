Η Γιουνάιτεντ έβαλε φρένο στη Λίβερπουλ, απέσπασε ισοπαλία 2-2 κρατώντας έτσι στην κορυφή της Premier League την Αρσεναλ. Oι Reds σπατάλησαν πολλές ευκαιρίες στο «Ολντ Τράφορντ», αντίθετα η Μάντσεστερ είχε ουσία. Η ισοπαλία δε βόλεψε καμία ομάδα, με τους γηπεδούχους να μένουν αρκετά πίσω από την πεντάδα.

Οι «κόκκινοι» μπήκαν δυνατά στο ματς, πίεσαν τους γηπεδούχους και κατάφεραν να προηγηθούν με τον Λουίς Ντίας στο 23ο λεπτό, έχοντας την υπεροχή και τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του α’ μέρους, χάνοντας παράλληλα πολλές ευκαιρίες. Στην επανάληψη όμως η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά και πίεσε ψηλά τη Λίβερπουλ. Κατάφερε μάλιστα γρήγορα να ισοφαρίσει με τον Φερνάντες (50′), με ένα γκολ από το κέντρο. Στο 67ο λεπτό ο Μέινου κατάφερε να κάνει την ανατροπή με υπέροχο τελείωμα.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατάφερε να πάρει ξανά τον έλεγχο και να πιέσει την αντίπαλη εστία. Η πίεση καρποφόρησε στο 84ο λεπτό με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να ισοφαρίζει από το σημείο του πέναλτι.

Liverpool miss out on the chance to go top of the Premier League after a 2-2 draw with Man Utd 🤦

Advantage to @Arsenal. 🫴 pic.twitter.com/frjXP0zhUS

— Premier League (@premierleague) April 7, 2024