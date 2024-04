Σάλος με τον ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, υπόνοιες για τον τρόπο που νίκησε ο Κινέζος δρομέας

Οι διοργανωτές του ημιμαραθωνίου του Πεκίνου ερευνούν τους ισχυρισμούς ότι τρεις Αφρικανοί συμμετέχοντες επέτρεψαν στον Κινέζο δρομέα, Χε Τζιέ να κερδίσει τον αγώνα.

Μάλιστα, το video τους έδειξε να επιβραδύνουν, να βοηθούν τον Κινέζο με χειρονομίες, με τον τελευταίο να επικρατεί με διαφορά ενός δευτερολέπτου.

Οι δυο Κενυάτες (Κέτερ και Μνανγκάτ) και ο Αιθίοπας (Χαϊλού) ήταν μπροστά στην κούρσα, ωστόσο, λίγο πριν τη γραμμή τερματισμού ο Τζιέ τους προσπέρασε. Μάλιστα, ποτέ πριν δεν είχε αγωνιστεί σε ημιμαραθώνιο, αν και είναι καταξιωμένος μαραθωνοδρόμος.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Αθλητισμού του Πεκίνου είπε ότι ερευνούν το περιστατικό.

«Θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα στο κοινό μόλις είναι διαθέσιμα», είπαν.

Από την πλευρά της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία τόνισε: «Γνωρίζουμε τα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου αυτό το Σαββατοκύριακο και καταλαβαίνουμε ότι διεξάγεται έρευνα από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Η ακεραιότητα του αθλήματός μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε περαιτέρω σχόλια».

Chinese #marathon record holder He Jie won the championship at the 2024 #Beijing Half Marathon on April 14. However, the live broadcast footage suggests that He may have been “escorted” to victory by three foreign runners, sparking controversy. https://t.co/5akyafiKL8 pic.twitter.com/4eVF66Ebdd

