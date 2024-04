Η Μπαρτσελόνα θα ζητήσει την επανάληψη του Clasico

Η Ρεάλ επιβλήθηκε με 3-2 της Μπαρτσελόνα και ουσιαστικά «σφράγισε» το 36ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, καθώς βρίσκεται στο +11 από τους «μπλαουγκράνα» έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος. Ωστόσο, έντονες ήταν οι αντιδράσεις από την πλευρά των Καταλανών για τη διαιτησία στο Clasico, και συγκεκριμένα για τη φάση της απομάκρυνσης της μπάλας πάνω (;) στη γραμμή του τέρματος από τον Λούνιν.

Καθώς δεν υπήρχε goal line technology, ο διαιτητής δεν ήταν σίγουρος πως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή στο σουτ του Γιαμάλ και δεν κατοχύρωσε το γκολ υπέρ της Μπάρτσα. Τα παράπονα των Καταλανών έλαβαν επίσημη μορφή, με τον πρόεδρο Xουάν Λαπόρτα να αφήνει να εννοηθεί πως η ομάδα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει επανάληψη του κυριακάτικου ματς.

«Εάν οι εικόνες και τα ηχητικά επιβεβαιώσουν πως το γκολ ήταν κανονικό, θα αναζητήσουμε μέσω νομίμων οδών να προσβάλουμε την απόφαση του διαιτητή και να ζητήσουμε την επανάληψη του αγώνα. Εχουν σημειωθεί πολλά λάθη εναντίον μας τη φετινή σεζόν και υπέρ των αντιπάλων μας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά πόντων στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι ώρα να αναλάβουμε δράση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λαπόρτα.

🚨 Barcelona president Joan Laporta wants Sunday’s Clásico to be replayed.

The Catalan side were denied what they thought was a goal after a VAR review determined that Andriy Lunin had palmed the ball out

LaLiga is the only top league in Europe to not adapt goal line technology… pic.twitter.com/byyI4TeTKu

— OneFootball (@OneFootball) April 22, 2024