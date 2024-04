Ευρωλίγκα: Πρώτο τζάμπολ απόψε για ΠΑΟ και Μακάμπι

Τον τρόπο να τρυπήσει το «Iron Dome» της Μακάμπι ψάχνει απόψε (20.30) στο κατάμεστο (άλλο ένα sold out) ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR, στον πρώτο αγώνα της σειράς των play off της Ευρωλίγκας, με τελικό προορισμό το Final four στο Βερολίνο, τέλη Μάη!

Και αναμένεται να είναι μια σκληρή σειρά αυτή απέναντι σε μια ομάδα που έχει δείξει ατσάλινο χαρακτήρα, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχει φέρει στην καθημερινότητά της ο πόλεμος στο Ισραήλ και ο αναγκαστικός ξεριζωμός της στο Βελιγράδι, όπου δίνει χωρίς τη βοήθεια των οπαδών της όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα.

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τα επιτεύγματά της είναι πραγματικά εντυπωσιακά: τους τελευταίους 2,5 μήνες έχει ρεκόρ 24 νικών σε 25 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και τις διοργανώσεις του Ισραήλ, χάνοντας μόνο στην Ισπανία από την Μπαρτσελόνα 92-89, σε ένα ματς που της γλίστρησε μέσα από τα χέρια!

«Τελειώσαμε 2οι στην κανονική περίοδο και η Μακάμπι 7η. Η σειρά όμως ξεκινάει από την ισοπαλία. Θα βρούμε απέναντί μας μια ομάδα με ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες. Παίζει πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση. Θα πρέπει να παίξουμε το δικό μας επιθετικό μπάσκετ, να είμαστε έτοιμοι στα ριμπάουντ και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, στην επίθεση και την άμυνα», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, θεωρώντας «κλειδί» για τη νίκη τον τρόπο που θα αμυνθεί η ομάδα του.

Το εντυπωσιακό ρεκόρ της Μακάμπι με 24 νίκες σε 25 παιχνίδια από τις αρχές Φλεβάρη μέχρι τώρα δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Τούρκο προπονητή, ο οποίος είχε το δικό του επιχείρημα: «Δεν είναι ρεαλιστικό να πεις ότι θα σταματήσεις τη Μακάμπι στους 65-70 πόντους. Είναι σημαντικό να είμαστε επιθετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, να κάνουμε το παιχνίδι μας. Εχουμε αντιμετωπίσει όλα τα τελευταία ματς σαν τελικούς. Είναι ο πρώτος αγώνας των πλέι οφ και θέλουμε τη νίκη».

Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Σήμερα (22.00) θα γίνει και ο αγώνας Ρεάλ Mαδρίτης – Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει για τη Βαρκελώνη για τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς με την Μπαρτσελόνα, με τους Ουόκαπ (ενοχλήσεις στη μέση) και Παπανικολάου (ίωση) να χάνουν την προπόνηση της Δευτέρας, δημιουργώντας ανησυχία στις τάξεις των πρωταθλητών Ελλάδας.

• Σε αγώνα για τα play out του πρωταθλήματος, το Μαρούσι νίκησε στο Λαύριο με 90-76 και ανέβασε το ρεκόρ του στο 10-16. Το Λαύριο είναι πλέον μόνο του στην προτελευταία θέση με ρεκόρ 9-17, μαζί με την Καρδίτσα.