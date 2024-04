Ο σταρ του ΝΒΑ, Τζοέλ Εμπίντ αποκάλυψε ότι πάσχει από παράλυση Bell

Ο Τζοέλ Εμπίντ διανύει μία ακόμα χρονιά γεμάτη προβλήματα. Αυτή τη φορά δεν σκοπεύει να τους επιτρέψει να τον σταματήσουν, ακόμη και αν πρόκειται για την παράλυση του Bell!

Ο σέντερ των Σίξερς σημείωσε 50 πόντους στη νίκη απέναντι στους Νικς, για το 2-1 της Φιλαδέλφεια, ωστόσο η συνέντευξη Τύπου δεν είχε… αποθέωση και χαμόγελα. Ο Τζοέλ Εμπιντ αποκάλυψε μετά το παιχνίδι ότι άρχισε να υποφέρει από συμπτώματα παράλυσης Bell «μία ή δύο ημέρες» πριν από τον αγώνα της Φιλαδέλφεια με τους Χιτ για το τουρνουά Play-In στις 17 Απριλίου.

«Είχα άσχημες ημικρανίες και νόμιζα ότι δεν ήταν τίποτα», υποστήριξε αρχικά. «Είναι αρκετά ενοχλητικό, ξέρετε, με την αριστερή πλευρά του προσώπου μου, το στόμα μου και το μάτι μου. Οπότε ναι, ήταν δύσκολο. Αλλά δεν τα παρατάω, οπότε πρέπει να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Αλλά ναι, είναι ατυχές. Ετσι το βλέπω. Αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω».

Η παράλυση Bell είναι πάθηση που προκαλεί ξαφνική αδυναμία στους μυς του προσώπου. Μπορεί να κάνει το μισό του προσώπου να φαίνεται να κρεμάει, το χαμόγελο να είναι μονόπλευρο και το μάτι στην πλευρά που έχει προσβληθεί να μην κλείνει.

Η κατάσταση είναι συνήθως προσωρινή, αλλά ο Εμπιντ υποστήριξε ότι δεν έχει χρονοδιάγραμμα για την ανάρρωσή του. «Μπορεί να είναι εβδομάδες, μπορεί να είναι μήνες» είπε. Ωστόσο, η πάθηση επηρεάζει την όρασή του. Ο ίδιος δεν χάνει τη διάθεσή του λέγοντας: «Εχω ένα όμορφο πρόσωπο. Δεν μου αρέσει όταν το στόμα μου κοιτάει αλλού».

