NBA: «Free agent το καλοκαίρι o ΛεΜπρόν»

Αλλαγή σελίδας; Πριν από λίγες ώρες ο Σαμς Καράνια είχε αποκαλύψει πως οι «Λιμνάνθρωποι» είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν στο NBA Draft τον Μπρόνι Τζέιμς, ώστε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να ζήσει το όνειρό του και να παίξει με τον γιο του.

LeBron James is expected to opt out of his contract with the Lakers and become a free agent, per @WindhorstESPN

“I think LeBron intends to opt out of his contract and become a free agent for the first time since 2018.”

(Via @GetUpESPN ) pic.twitter.com/egMkBHulmr

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 30, 2024